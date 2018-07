J&F coloca Humberto Junqueira na presidência da Delta Construções

A holding J&F, que controla o frigorífico JBS, firmou acordo nesta semana para a assumir a gestão da Delta Construções, empresa no centro de denúncias que envolvem o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

A J&F informou em comunicado que o executivo assumirá o comando da construtora a partir de segunda-feira, dia 14.

Segundo a nota, antes de chegar à Renuka, Farias, que possui especializações em gestão na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e IMD, na Suíça, passou 15 anos no Grupo Camargo Corrêa, no qual alcançou o posto de presidente da divisão de cimentos. Farias foi também presidente da Cavo, empresa do ramo de gestão ambiental.

O acordo para que a holding assuma o controle da Delta Construções é questionado pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, que nesta semana pediu a abertura de um inquérito para investigar a operação.

(Por Fabíola Gomes)