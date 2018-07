Jefferson passa bem, mas não tem previsão de alta após retirada de tumor O presidente do PTB, Roberto Jefferson, que passou no sábado por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas, está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos, mas ainda não tem previsão de alta do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, de acordo com boletim médico divulgado neste domingo.