Jejum de Luís Fabiano pela seleção supera 9 meses

Com a responsabilidade de substituir Ronaldo, que tornou-se na Alemanha o maior artilheiro da história das Copas, Luís Fabiano não marcou sequer nos três treinos coletivos comandados pelo técnico Dunga em Johanesburgo.

A falta de gols coloca em dúvida a forma do atacante, após uma temporada em que disputou poucos jogos por seu clube, o espanhol Sevilla, em consequência de seguidas lesões. Ele, no entanto, teve uma boa média de gols, 15 marcados em 23 partidas.

O último gol do atacante pela seleção brasileira foi em setembro de 2009, na vitória por 3 x 1 contra a Argentina, em Rosário, pelas eliminatórias do Mundial. Desde então foram cinco jogos como titular do Brasil sem gols: 0 x 0 contra Venezuela, 1 x 0 contra Inglaterra, 2 x 0 contra Omã, todos no ano passado, e os amistosos de aquecimento para a Copa contra Zimbábue (3 x 0) e Tanzânia (5 x 1), este mês.

No outro jogo do Brasil no ano, a vitória por 2 x 0 sobre a Irlanda em março, o atacante foi vetado por uma lesão na região do tórax, que também o deixou de fora das partidas pelo Sevilla. Além dessa contusão, o jogador ainda teve um problema no tornozelo durante a temporada e apresentou-se à seleção para a Copa com outro problema físico, uma distensão muscular na coxa.

O jogador, no entanto, garantiu após desembarcar na África do Sul que estava recuperado e que brigaria para ser artilheiro do Mundial, repetindo o feito da Copa das Confederações de 2009, quando ajudou o Brasil a conquistar o título com cinco gols em cinco partidas.

"O Luís Fabiano do Brasil que vai lutar pra ser artilheiro", disse o atacante sobre ele mesmo, quando perguntado quem seriam os concorrentes ao prêmio de principal goleador da Copa. Ele também citou o inglês Wayne Rooney e o espanhol David Villa como concorrentes.

"CAUTELA"

O Mundial da África do Sul será o primeiro desde 1994 que o ataque do Brasil não será liderado por Ronaldo, o maior artilheiro da história das Copas com 15 gols marcados em três edições: 1998, 2002 e 2006.

Luís Fabiano conquistou o posto de novo camisa 9 com gols decisivos nas eliminatórias, em que terminou como goleador do Brasil, e, principalmente, com a artilharia da Copa das Confederações. Em 36 partidas pela seleção, ele fez 25 gols.

Contra Zimbábue e Tanzânia, ele teve atuações apagadas e desperdiçou as poucas oportunidades que teve de marcar. Na partida de segunda-feira em Dar es Salaam, perdeu sua melhor chance ao chutar para defesa do goleiro após passe de Kaká.

Antes dos jogos de preparação, Luís Fabiano alertou que iria encarar as partidas com precaução, mas prometeu estar 100 por cento para a Copa do Mundo.

"Os amistosos são importantes para a preparação, mas como venho me recuperando, tem que encarar com tranquilidade e cautela, porque o que importa é que ainda tenho tempo até a estreia", afirmou.