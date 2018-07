Jeriquara investe em qualificação e comemora 1º lugar Com cerca de 3.500 habitantes, também na região de Ribeirão Preto, Jeriquara tem o melhor ensino de 5ª a 8ª série do País na avaliação do Ideb para a 8ª série ? sua nota é 6,6. A Emeb Professora Wanderit Victal Ferreira Alves, municipalizada em 1998, tem 276 alunos e atende alunos entre 5ª e 8ª séries, e o resultado surpreendeu, pois em 2007 teve 4,5 no Ideb.