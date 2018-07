Jessica Alba deve estrelar 'Pequenos Espiões 4'

O filme da produtora Dimension é um tipo de retomada da lucrativa franquia, que inicialmente estrelou Alexa Vega e Daryl Sabara no papel de crianças com pais espiões (Antonio Banderas e Carla Gugino). Rodriguez foi o roteirista e diretor de todas as produções da série.

Vega e Sabara não são mais crianças -- Vega tem quase 23 anos e recentemente ficou noiva -- mas Rodriguez quer continuar participando da série.

O novo filme tem Alba no papel principal, interpretando uma espiã aposentada que foi reativada. A atriz, mãe de uma criança na vida real, interpretará a mãe de um bebê e madrasta de duas crianças.

Os atores escolhidos para o papel das crianças serão os novos Pequenos Espiões.

Outros papéis estão sendo preenchidos, inclusive o do marido de Alba, um repórter investigativo relativamente nerd, e o vilão, conhecido como o Guardião do Tempo, cujo objetivo é parar o tempo.

Espera-se que Banderas, Vega e Sabara retornem para os papéis coadjuvantes.

Como a maioria dos filmes de Rodriguez, "Spy Kids 4: All the Time in the World" (ainda sem nome em português) será rodado em sua cidade natal de Austin, Texas. O filme, com um orçamento de menos de 30 milhões de dólares, deve começar no início do mês.

A produção, também conhecida como "Spy Kids 4: Armageddon", será lançada em 3D.

Será a terceira vez que Alba trabalha com Rodriguez. A atriz estrelou em "Sin City", em 2005, e "Machete", de baixo orçamento, que estreia no dia 3 de setembro.