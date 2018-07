Jesus, filho de Virgem Maria e carpinteiro, nasce no Peru

Uma mulher peruana chamada Virgen María, casada com um carpinteiro, deu o nome de Jesús Emanuel a seu filho, nascido no dia de Natal. O parto não estava previsto para esta data, de acordo com o Instituto Nacional Materno Perinatal, na capital, Lima. Mas Virgen María Huarcaya Palonimo, de 20 anos de idade, começou a sentir dores e teve que ser submetida a uma operação cesariana. Seu marido, que tem a mesma profissão de São José, chama-se Adolfo Jorge Huamán, e tem 24 anos. O bebê nasceu às 02h22, horário local (05h20, hora de Brasília), no dia 25 de dezembro. Ele pesa 3,32 quilos e tem 49 centímetros de comprimento. O pai de Jesús Emanuel disse que tinha planos de dar ao filho o nome de um jogador de futebol, mas mudou de idéia quando o nascimento ocorreu no Natal. Já Virgen María, admitiu que nunca gostou muito de seu próprio nome, pois era alvo de brincadeiras na escola. Agora o filho dela virou uma celebridade. O prefeito de Lima, Luis Castañeda Lossio, aceitou um convite do casal para ser padrinho da criança e fez uma visita ao hospital onde ela nasceu. Para madrinha, Virgen María e seu marido escolheram uma apresentadora da TV peruana. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.