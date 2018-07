Vindo de Nova York com escalas em Pittsburgh e na Ilha de Margarita, na Venezuela, Lula fez um rápido pit stop ontem em Brasília. Depois, jantou com a Fifa no Rio, já programado para amanhecer hoje no aniversário da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Sem tirar Honduras da cabeça, o presidente decola à noite para Lisboa, onde amanhã trocará o Aerolula por um avião menor da Embraer, rumo à cerimônia de escolha da sede da Olimpíada de 2016, em Copenhague. Mesmo se o Rio perder a parada, está prevista volta olímpica por Bruxelas e Estocolmo. Na Suécia, a comitiva pega o Airbus 319 presidencial na terça-feira da semana que vem para cruzar o oceano no retorno a Brasília.

Mas pode acontecer de, no caminho, o presidente cismar de dar um pulo em Zurique para negociar a troca de Roman Polanski por Manuel Zelaya. É o mínimo de confusão mental que se espera dos efeitos do jet lag em alguém que na última semana esteve um dia na ONU, outro no G-20; uma tarde na Cúpula América do Sul-África, outra no COI... Cá pra nós, não fosse a companhia noturna de dona Marisa, Lula estaria inteiramente desorientado.

CRIME DE ÉPOCA

Sem querer aqui aliviar a ficha corrida de Roman Polanski, se vão cobrar agora dos artistas a vida sexual que levavam nos anos 1970,

francamente, melhor o Caetano Veloso nunca mais pisar na Suíça, né não?

PIADA DE SALÃO

Entreouvido na hora do cafezinho na Fiesp, em papo sobre as eleições legislativas na Europa: "Socialismo é mesmo coisa de português!"

A fila anda

Primeiro, foi Renata Sorrah; depois, Marília Pêra. Pela lógica,

a próxima a deixar o elenco de Cinquentinha será Marília Gabriela! Susana Vieira ainda vai acabar sozinha no papel principal da série de Aguinaldo Silva, na Globo.

Páreo duro

Por essa os tucanos não esperavam! O PSB andou acenando com a vice-presidência para o PDT do ministro Carlos Lupi, mas também tem uma

chapa puro-sangue no colete para concorrer ao Planalto: Ciro Gomes/Romário! Já pensou?

Pandemia de otimismo

Bastou uma vitória, e pronto: a torcida do Fluminense já está dizendo que a crise do tricolor carioca era só uma marolinha. Pode?

Similar SP

Tramita na Câmara de Vereadores de São Paulo o projeto de tombamento do sotaque da Mooca. Não deixa de ser um consolo para o carioca que andava meio constrangido com essa mania do Rio tombar o samba, a bossa nova, o funk, a voz do Jamelão...

Nada a ver

Ronaldo não foi fazer nova lipoaspiração em Madri, para onde viajou logo depois do jogo de domingo, no Morumbi, alegando "compromissos inadiáveis". E não se fala mais nisso, ok?

Essa não!

Quentin Tarantino cancelou sua ida ao Festival do Rio, mas quem já viu os filmes do diretor sabe que isso nada tem a ver com a violência na cidade. Muito pelo contrário!