JFE cortará produção de aço em 26% de outubro a março A JFE Steel Co, a terceira maior fabricante de aço do mundo, vai cortar sua produção em 26 por cento na segunda metade da temporada que vai de outubro a março, em relação a metade anterior. O motivo da mudança é a queda da demanda das montadoras de carros e de outros clientes. A JFE Steel, unidade da JFE Holdings, disse que vai manter em estoque uma produção antiga em suas instalações em Okayama, oeste do Japão, a partir do meio de janeiro. A suspensão vai levar a uma produção total de 11,5 milhões de toneladas na segunda metade do ano. Na primeira metade, até setembro, a produção foi de 15 toneladas. (Reportagem de Mariko Katsumura)