JHSF terá shoppings de luxo compactos Para a JHSF, o mercado de luxo em São Paulo e no País está longe de atingir seu limite. Depois de colocar de pé o shopping Cidade Jardim, com 72 mil metros quadrados e 180 lojas, a incorporadora vai partir para a construção de shoppings de luxo compactos. José Auriemo Neto não comenta os novos projetos, mas, segundo fontes do mercado, os empreendimentos teriam até três pavimentos e exigiriam um terço dos recursos de um Cidade Jardim. Esses projetos teriam basicamente duas vantagens: são mais viáveis financeiramente e mais flexíveis, já que poderiam se adequar ao adensamento das grandes cidades, onde encontrar terrenos tem sido cada vez mais complicado.