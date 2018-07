Jiboia de 2,5 m é capturada em Votorantim (SP) Uma cobra jiboia com 2,5 m de comprimento foi capturada pelo Corpo de Bombeiros depois de engolir uma galinha, numa chácara do Jardim das Colinas, em Votorantim, a 102 km de São Paulo, na noite de segunda-feira (25). O dono da chácara ouviu o barulho das aves e foi até o galinheiro, imaginando se tratar de um ladrão. Ele se deparou com a serpente com a ave ainda inteira na boca.