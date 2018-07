Jimmy Choo deve precificar IPO no piso da faixa indicativa, dizem fontes A empresa de sapatos de luxo Jimmy Choo deve precificar sua oferta pública de ações em Londres em 140 pences por papel, na parte inferior da faixa indicativa, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto nesta quinta-feira, em meio à diminuição do entusiasmo para novas emissões.