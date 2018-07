JMJ agradou ao Vaticano, diz Gilberto Carvalho

Carvalho repetiu o que já havia dito á tarde: que a visita do papa Francisco "sem dúvida" foi uma lição para os políticos. Em rápida entrevista durante a cerimônia de despedida do papa na Base Aérea do Galeão, na zona norte do Rio, Carvalho disse que as palavras do pontífice devem servir de questionamento para os governantes.

O ministro disse que a simplicidade de Francisco contribuiu decisivamente para "o sucesso do evento". Ele também contou que não considera a prefeitura e o governo do Estado do Rio culpados pelos problemas ocorridos em Guaratiba, que seria palco dos eventos finais da Jornada e foi descartada devido à chuva.

Carvalho evitou comentar os constantes protestos promovidos contra o governador Sérgio Cabral (PMDB). "Não vivo no Rio, não tenho motivo para falar de uma coisa dessa". Gilberto relatou que, ao longo desta semana, a presidente Dilma Rousseff (PT) demonstrou muita preocupação com a segurança do papa, mas que ontem estava mais descontraída.