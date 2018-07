JMJ levará 100 mil passageiros a aeroportos do Rio A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) deve gerar um fluxo recorde de passageiros nos dois aeroportos do Rio no dia 29 de julho, após o encerramento do evento. A estimativa da Infraero é de que cerca de 100 mil pessoas circulem nos aeroportos Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro, nessa data.