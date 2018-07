Joalheria assaltada só deve ser reaberta amanhã A joalheria Tiffany & Co. do Shopping Cidade Jardim, no Morumbi, zona sul de São Paulo, deve reabrir somente amanhã segundo sua assessoria de imprensa. A loja permanece fechada desde o assalto que ocorreu na tarde de ontem e só será reaberta após a realização da perícia.