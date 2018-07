Joalheria de shopping na zona sul de SP é assaltada Duas pessoas tentaram assaltar uma joalheria no Shopping Campo Limpo, no Campo Limpo, zona sul, por volta das 18 horas de hoje. Eles fugiram antes da chegada da polícia ao local. Segundo os clientes do shopping, os suspeitos dispararam tiros na fuga. A Polícia Militar não soube informar se algo foi roubado. O caso será registrado no 37º DP.