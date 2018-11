Um dos suspeitos estava armado e cinco pessoas que estavam no estabelecimento ficam em poder dos assaltantes. A dupla levou joias, relógios, dinheiro e fugiu em uma moto. Até o momento eles não foram encontrados. Ainda não há informação do valor roubado na loja.

A polícia ouvirá as testemunhas e analisará as imagens das câmeras de segurança do shopping para identificar os suspeitos.