Joalheria é assaltada no shopping Ibirapuera A joalheria S.Rolin, localizada no terceiro piso do Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi assaltada na noite deste sábado. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h45, mas ao chegar no local os bandidos já haviam fugido. Ainda não há informações sobre presos. Uma funcionária da loja estava bastante abalada e não quis se manifestar sobre o ocorrido. O caso será encaminhado ao 27º Distrito Policial, no Campo Belo.