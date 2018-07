Joalheria é assaltada no Shopping Morumbi Assaltantes roubaram a joalheria Sayegh, no Shopping Morumbi, zona sul de São Paulo, por volta das 19h desta terça-feira. Eles entraram na loja, renderam funcionários e fugiram com os produtos. Até as 20h, nenhum suspeito havia sido preso e a polícia militar, que não informou o número de integrantes do bando, seguia com buscas pela região.