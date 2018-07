João Gilberto anuncia nova data de seu show no Rio Após adiar a turnê "80 anos - Uma vida bossa nova" por conta de uma forte gripe, o cantor João Gilberto anunciou hoje a nova data de seu show no Rio. A apresentação no Theatro Municipal, no centro, que estava agendada para 15 de novembro, foi transferida para 21 de dezembro, às 21h.