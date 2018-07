João Gilberto faz show em SP no dia 18/12

Para aqueles que não têm interesse em assistir à apresentação na nova data, é possível pedir o ressarcimento do valor pago no ingresso. O reembolso será realizado por meio de crédito em conta-corrente indicada pelo cliente. Quem adquiriu a entrada nas bilheterias físicas e quer estorno, a devolução poderá ser feita a partir da segunda-feira na Via Funchal, de segunda a domingo, das 12 às 22 horas. Outras opções de reembolso e mais informações estão no site viafunchal.com.br. A turnê "80 anos. Uma vida bossa nova" celebra os 80 anos do cantor e compositor baiano, que não se apresenta ao público desde 2008, quando fez shows no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, e no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.