João Henrique abre vantagem sobre Pinheiro em Salvador-Datafolha O atual prefeito João Henrique (PMDB) ampliou sua vantagem sobre Walter Pinheiro (PT) na disputa do segundo turno pela prefeitura de Salvador, segundo pesquisa Datafolha divulgada pela TV Bahia nesta quarta-feira. O candidato do PMDB passou de 48 para 50 por cento das intenções de voto, enquanto Pinheiro oscilou de 41 para 40 por cento. Os votos brancos e nulos somaram 7 por cento e não souberam em quem votar ou não responderam 3 por cento dos entrevistados. O Datafolha ouviu 972 eleitores entre terça e quarta-feira. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Datafolha difere bem da do Ibope, divulgada na última sexta-feira, que apontava empate entre os dois candidatos, com 44 por cento das intenções de voto para cada um. (Reportagem de Augusto Cesar Barrocas)