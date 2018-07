João Henrique, do PMDB, é reeleito ao bater petista em Salvador O prefeito de Salvador, João Henrique (PMDB), foi reeleito neste domingo, derrotando o candidado do PT na capital baiana, Walter Pinheiro. Com mais de 92 7or cento das seções apuradas, João Henrique tinha 58,51 por cento dos votos, contra 41,49 por cento de seu adversário. Os dados confirmaram assim a pesquisa de boca-de-urna do Ibope, que havia apontado semelhante vantagem para o atual prefeito. (Texto de Roberto Samora)