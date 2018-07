João Henrique e Pinheiro encerram campanha com troca de ataques João Henrique Carneiro (PMDB) e Walter Pinheiro (PT) encerraram o último programa do horário eleitoral gratuito em Salvador com troca de ataques. O horário foi aberto com a campanha de Pinheiro argumentando que "João Henrique não tem condições de governar Salvador". A propaganda do peemedebista contra-atacou, citando diversas obras prometidas pelo governo estadual petista e que não foram concluídas para, em seguida perguntar: "Dá para confiar no PT?" O PT exibiu os mesmos vídeos de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentados no primeiro turno, e mostrou imagens do comício realizado na quarta-feira em que o governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), fez um discurso incisivo, condenando duramente o comportamento do prefeito João Henrique neste segundo turno. "Ele é um prefeito de faz de conta", afirmou o governador. "Conheço o presidente Lula há 30 anos e sei que neste domingo ele vai estar torcendo para que Salvador vote no número 13", reforçou Wagner. Durante os seus dez minutos, João Henrique relacionou obras de sua administração e explorou os resultados positivos obtidos nas duas últimas pesquisas Datafolha e Ibope, em que aprece liderando as intenções de votos com dez pontos percentuais à frente de Pinheiro. A campanha peemedebista também mostrou imagens do último comício, com João Henrique ao lado de ACM Neto (DEM), derrotado no primeiro turno e outras lideranças do Estado. Em seguida, o ministro da Integração Regional, Geddel Vieira Lima (PMDB), apareceu afirmando que "vencer ou perder eleição é próprio da democracia." Numa declaração que pareceu referência ao discurso do governador Wagner, Geddel disse que "não responderei a quem não entendeu a lição de humildade ensinada pelo presidente Lula." (Reportagem de Augusto Cesar Barrocas)