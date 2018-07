João Henrique tem vantagem sobre Pinheiro em Salvador--pesquisas João Henrique Carneiro (PMDB), atual prefeito e candidato à reeleição em Salvador, lidera com folga as pesquisas divulgadas na noite de sábado pelos institutos Ibope e Datafolha. Na sondagem do Ibope, João Henrique obteve 56 por cento dos votos válidos, contra 44 por cento de Walter Pinheiro (PT). Para efeito de votos válidos, são excluídos os nulos, brancos e os eleitores indecisos. Há uma semana, os dois candidatos estavam empatados com 50 por cento dos votos válidos. Nesta nova pesquisa, o Ibope ouviu 805 eleitores, na sexta-feira e no sábado, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa do Datafolha, João Henrique aparece com 55 por cento dos votos válidos, e Walter Pinheiro, com 41 por cento. O Datafolha ouviu 1.794 eleitores, também na sexta-feira e no sábado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Na pesquisa Datafolha, divulgada na última quarta-feira, João Henrique estava com 56 por cento dos votos válidos, e Pinheiro aparecia com 44 por cento. As duas novas pesquisas foram divulgadas pela TV Bahia. (Reportagem de Augusto Cesar Barrocas)