João Pimenta quer agora seduzir consumidor da SPFW Faz cinco edições que o estilista João Pimenta vem conquistando o público especializado na moda com desfiles arrojados. Laços, fitas, volume nas calças e saias de todos os estilos - itens que fazem parte do guarda-roupa feminino - estão sempre presentes na grife masculina desenhada pelo estilista. Sim, ele quer mostrar coisas novas, que saiam do comum, que não estejam ali na vitrine da primeira loja de rua. Mas, nesta edição da São Paulo Fashion Week, ele resolveu deixar a roupa com mais cara de homem.