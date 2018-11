Joãosinho Trinta melhora, mas continua internado O carnavalesco Joãosinho Trinta, de 77 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do UDI Hospital, em São Luís, no Maranhão. Segundo boletim divulgado nesta manhã, Joãosinho apresentou melhora, mas segue com pneumonia e ainda não há previsão de alta.