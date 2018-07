Joãosinho Trinta recebe alta após 37 dias de internação Após 37 dias de internação, o carnavalesco Joãosinho Trinta recebeu alta do Hospital UDI, em São Luís (MA), no último sábado, segundo informações da instituição. Ele estava internado desde o dia 12 de maio, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com pneumonia e insuficiência cardíaca. No dia 3 deste mês, o carnavalesco foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva do UDI Hospital.