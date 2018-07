Joaquim Barbosa deve inocentar Professor Luizinho de lavagem de dinheiro

Luizinho, que abandonou a política depois do escândalo, é acusado de receber 20 mil reais do chamado valerioduto, do empresário Marcos Valério, que operava o esquema de compra de apoio político apontado pela maioria dos ministros do Supremo.

Professor Luizinho recebeu os valores por meio de um assessor, José Nilson, o "Zé Linguiça", um militante antigo do PT que era próximo do ex-tesoureiro do partido Delúbio.

A defesa sustentou que Nilson teve autonomia para pedir dinheiro e encaminhar os valores repassados.

Em seu voto, Barbosa deve afirmar que o valor foi recebido apenas uma vez e que não há comprovação de que Luizinho tenha se beneficiado com o saque.

Nesta quarta, o relator inocentou Anita Leocádia, ex-assessora do ex-deputado petista Paulo Rocha.

(Reportagem de Ana Flor)