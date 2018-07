Joaquim Barbosa vota pela absolvição de Professor Luizinho O ex-líder do governo à época em que o escândalo do mensalão veio à tona, o petista Professor Luizinho, foi inocentado nesta quinta-feira da acusação de lavagem de dinheiro pelo relator da ação penal em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa.