Job Economia estima recuo de 5% na moagem de cana 14/15 do centro-sul A moagem de cana do centro-sul do Brasil na temporada 2014/15 foi estimada em 565 milhões de toneladas, queda de 5,2 por cento na comparação com o ciclo 2013/14, quando a região viu um processamento recorde de 596 milhões de toneladas, previu nesta segunda-feira a consultoria Job Economia.