Jobim: buscas por AF 447 serão feitas em raio de 200km

Agora há duas trilhas diferentes distanciadas por 230 quilômetros, informou. Jobim reforçou que não foram encontrados corpos, mas que foram vistas partes brancas da aeronave. Essas seriam as partes internas do avião, o que confirma tratar-se do Airbus da Air France.

A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. De acordo com a companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 58 brasileiros embarcaram na aeronave. O último contato do Airbus ocorreu às 23h14 de domingo. Ontem, o Ministério da Defesa brasileiro confirmou o acidente, com base em destroços encontrados próximo à costa do País.