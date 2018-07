Jobim cancela ida ao RJ em que acompanharia Lula

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, cancelou sua ida ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 23, quando acompanharia a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado fluminense. Segundo a assessoria do ministério, o ministro permanece em Brasília. Rumores no final de semana apontavam que Jobim poderia anunciar nesta segunda-feira indenização para as famílias dos três jovens mortos do Providência. Há pouco mais de uma semana, os três jovens foram entregues a traficantes de uma comunidade rival, o Morro da Mineira, por um tenente do Exército. A assessoria de imprensa do ministério informou apenas que a indenização é um tema em estudo, e que uma decisão sobre esse assunto pode sair ainda essa semana.