Jobim discute com general situação do Exército no Rio O ministro da Defesa, Nelson Jobim, está reunido em seu gabinete com o comandante do Exército, general Enzo Peri, para analisar a decisão da Justiça de cassar a liminar concedida pela juíza da 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Regina Coeli Medeiros de Carvalho, que determinava a retirada das tropas do Exército do Morro da Providência, na região central da capital fluminense. O objetivo é analisar as conseqüências e como pode mudar o perfil da atuação da tropa no morro. Hoje, em decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região (RJ e ES), o desembargador federal Joaquim Antônio Castro Aguiar determinou que os militares podem continuar os trabalhos no morro, porém apenas nas ruas onde ocorrem as obras do Projeto Cimento Social. Desde o início do projeto, os militares atuam em todo o morro. Em entrevista no Comando Militar do Leste, na segunda-feira, o chefe da seção de Comunicação Social do Exército, coronel Carlos Barcellos, disse que os militares ficavam posicionados em pontos estratégicos necessários para "dar segurança à equipe de engenheiros militares que atuam no projeto Cimento Social e aos equipamentos e canteiros de obras". A relação dos militares com a comunidade está estremecida após a morte de três jovens da favela, no fim de semana. Abordados pelos soldados, eles teriam desacatado os militares e, como punição, entregues a traficantes rivais do Morro da Mineira, na zona norte da cidade, onde foram mortos. Onze militares acusados do crime estão presos desde domingo no 1º Batalhão de Policiamento do Exército, na Tijuca.