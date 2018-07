Jobim diz não crer em confronto na Raposa Serra do Sol O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou hoje em Anápolis, em Goiás, que não acredita que venham a ocorrer confrontos em Roraima em função da decisão que o Supremo Tribunal Federal (STF) vier adotar no julgamento, iniciado hoje, de ação contrária à portaria do governo que estabeleceu a forma contínua na demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. "Vai haver choro e ranger de dentes pelos que forem mais prejudicados, ou menos", disse o ministro, prevendo que os dois lados - índios e produtores de arroz - poderão reclamar. Jobim disse que não emitiria opinião sobre o mérito da ação em análise, porque não é mais ministro do STF.