Jobim diz que equipes de busca não encontraram corpos O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou hoje, em entrevista coletiva, que as equipes de busca ainda não avistaram corpos ou sobreviventes do Airbus A330 da Air France, que caiu no Oceano Atlântico quando seguia do Rio de Janeiro para Paris, na França. O ministro disse que os corpos das vítimas podem levar mais de dois dias para emergir. "Os que não têm o abdome íntegro afundam e não voltam. Os outros, que têm o abdome íntegro, leva um tempo superior a 48 horas para voltar a superfície. Há casos, que só voltam seis dias depois, porque depende da temperatura da água e do volume da formação de gases.