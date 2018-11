Jobim diz temer sucesso da parceria entre governo e RJ

"Um grande problema que enfrentamos no Rio de Janeiro é que o assunto está dando certo. A parceria do governo estadual com o governo federal está dando certo, e isso me dá muito medo. Porque depois os Estados podem começar a pensar que esta é a grande solução para seus problemas", afirmou, em palestra no XXIII Fórum Nacional, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na capital fluminense.

Jobim acrescentou que tem alertado os comandos militares para o problema em potencial que o caso de sucesso pode provocar. "Esse é um risco claro que se corre em decorrência do bons resultados que estamos tendo no Rio. Temos dito aos nossos comandos militares: vocês estão muito satisfeitos com o resultado do Rio?, pois vamos abrir os olho pois isso pode ser um grande problema no futuro", disse.