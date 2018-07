Jobim: é preciso saber se militar gay descumpriu regras O ministro da Defesa, Nelson Jobim, negou-se a responder se o homossexualismo é um tabu dentro do Exército, ao comentar a prisão de um sargento que, em entrevista à revista Época, declarou-se gay. Jobim afirmou que fora informado de que o sargento preso tinha se afastado de suas funções e que fora considerado desertor. Para Jobim, antes de se falar em discriminação aos gays, é preciso saber se eles se enquadram nas regras disciplinares do Exército. "O problema não é a discriminação ou não. É verificar se os casos concretos se aplicam ou não às regras disciplinares do Exército". "Isso é uma questão que tem de ser examinada da perspectiva das regras disciplinares do Exército, no procedimento normal do Exército. É o que eles estão fazendo", acrescentou o ministro. O sargento Laci Marinho de Araújo, de 36 anos, foi preso na madrugada de hoje sob acusação de deserção. Ele saía dos estúdios da Rede TV!, onde havia concedido, junto com o companheiro de farda sargento Fernando Alcântara de Figueiredo, de 34 anos, entrevista ao vivo ao programa Superpop. Araújo alegou ter se ausentado do Exército devido a problemas de saúde e argumentou estar sendo vítima de preconceito. Os dois sargentos assumiram recentemente que mantêm um relacionamento amoroso desde 1997.