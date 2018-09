Jobim faz visita às vítimas das enchentes no Nordeste

Jobim, que participa do gabinete de crise criado pelo Planalto - e que se reuniu hoje em Brasília -, disse que fará um balanço e um levantamento logístico das necessidades dos atingidos, além de acompanhar as medidas emergenciais tomadas pelo governo.

Segundo o ministro, a princípio, serão duas linhas de ações. Em primeiro lugar, verificar a necessidade de barracas para atender os desabrigados, alimentos, água potável e energia. Na segunda linha estão as ações de saúde, verificando os medicamentos a serem encaminhados e os hospitais de campanha para ajudar as vítimas. Jobim informou ainda que um dos hospitais de campanha da Força Aérea Brasileira (FAB) já está instalado na região.

Rapidez

O presidente Lula avisou ontem que quer a mesma rapidez que houve no atendimento aos atingidos no Rio de Janeiro e Santa Catarina para os que estão em situação precária no Nordeste. Disse ainda que vai liberar o Fundo Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para quem tiver e quiser o fundo como forma de ajuda na recuperação das perdas.