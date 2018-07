Jobim foi a favor de Jacarepaguá em 2007 O ministro da Defesa, Nelson Jobim, admitiu ontem que chegou a defender o uso dos Aeroportos de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, e Campo de Marte, zona norte de São Paulo, para ponte aérea. A defesa de Jobim havia sido feita na CPI do Apagão Aéreo, em 2007. Na semana passada, Jobim vetou o uso desses dois terminais para a operação de voos regulares entre São Paulo e Rio. "O Campo de Marte vai ter uma destinação específica: será um dos pontos de passagem do trem de alta velocidade. Então, terá que mudar a natureza. Jacarepaguá tem inviabilidades de expansão. É uma destinação claramente de heliponto", disse, em seminário no Rio.