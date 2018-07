Jobim garante que aeroportos não preocupam para Copa de 2014

"Nossa preocupação não é com a Copa do Mundo ou com a Olimpíada. A preocupação maior é com o aumento significativo da aviação civil no Brasil", disse Jobim, após participar da abertura da Cúpula União Europeia-América Latina de Aviação Civil, no Rio de Janeiro.

"Temos profecias catastrofistas, que são as que interessam a quem gosta de profecias. Ninguém se junta para ouvir profecias sobre o bem", ironizou o ministro, ao ser questionado se os aeroportos poderiam significar um entrave ao sucesso dos dois eventos.

Jobim saiu em defesa dos terminais desmontáveis temporários, que podem ser usados em alguns principais aeroportos do país até que as obras estruturantes não sejam feitas. Segundo ele, em Florianópolis, já há uma estrutura modular em uso.

O ministro ponderou que os projetos de modernização e expansão dos terminais brasileiros ainda dependem da eliminação de barreiras legais e orçamentárias.

"Estamos com todos os projetos em andamento. As dificuldades existentes dizem respeito a certos limites e barreira da lei de licitações. Toda previsão da aviação civil está sob controle e não há com que se preocupar", analisou.

"Copa do Mundo representa dois meses dentro de 12 meses e vai representar 2,3 por cento em cima de um crescimento de 10 por cento", acrescentou.

Brasil e União Europeia assinaram um acordo nesta terça-feira, que reconhece as empresas aéreas dos países membros da aliança continental como europeias e não mais como do país de origem.

O acordo prevê que as companhias poderão ampliar suas ofertas de voo para e a partir do Brasil.

