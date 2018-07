Jobim inicia visita a Morro da Providência, no Rio O ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o comandante do Exército, Enzo Martins Peri, chegaram na tarde de hoje ao Morro da Providência, na zona central do Rio. O ministro decidiu ir à capital fluminense acompanhar as investigações sobre a morte de três jovens da comunidade que foram entregues a traficantes de uma favela rival por militares do Exército. No início da visita, o ministro viu canteiros de obras do projeto Cimento Social, que é liderado pela Força Nacional na comunidade. Jobim chegou ao Rio no início da tarde e almoçou com o comandante do Exército e o comandante do Estado Maior do Comando Militar do Leste, Mário Matheus de Paula Madureira, no Palácio Duque de Caxias, onde permaneceram reunidos por mais de duas horas. O deputado Raul Jungmann (PPS-PE), que preside a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, também participou de parte da reunião. Para a visita do ministro à favela, o patrulhamento das ruas que dão acesso ao local foi reforçado por soldados do Exército. O carro do ministro também foi escoltado por jipes com dezenas de soldados armados com fuzis.