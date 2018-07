Jobim: Lula espera STF para enviar Exército a fronteiras O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aguarda apenas a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a legalidade ou não da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, para determinar a instalação de pelotões do Exército em toda a área fronteiriça do País, seja ela ocupada ou não por índios. A informação foi dada hoje pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, durante audiência na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores da Câmara. Jobim disse que atualmente a Amazônia tem 21 mil homens do Exército. Sem definir números, afirmou que a intenção de Lula é de que esse contingente cresça e que o sistema de defesa seja mais eficiente do que o atual. "No nosso sistema de defesa estratégico, o Exército deverá ter mobilidade e monitoramento", disse Jobim. "O monitoramento nós já fazemos pelo céu. Agora, queremos os pelotões para atuar na parte de baixo das árvores, porque lá não é possível fazer o controle". Para Nelson Jobim, o propalado "conflito entre terra indígena e soberania nacional é um equívoco. Isso foi produzido pelo imaginário dos dois lados", disse ele. Portanto, na sua opinião, a demarcação de terras indígenas em zonas de fronteira, como é o caso da reserva Raposa Serra do Sol, não coloca em risco a soberania nacional. "De acordo com a Constituição, as terras indígenas pertencem à União. São cedidas aos índios mas, se por uma infelicidade, uma destas tribos deixar de existir, continua em poder da União", afirmou. Jobim lembrou que, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, onde os índios são considerados nações, no Brasil eles são, constitucionalmente, brasileiros índios. "Índios no Brasil pertencem a tribos e não a nações", disse ele. Com isso, acredita Jobim, ninguém pode dizer que determinada área é dos índios. "Não é. É da União, em usufruto por eles, que são cidadãos brasileiros." As reservas, de acordo com Jobim, não são zona de exclusão, mas áreas de integração de comunidades indígenas com a sociedade brasileira. STF Quanto à decisão do STF, Jobim disse esperar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a constitucionalidade da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, esclareça três pontos, todos dentro da Constituição: o regime jurídico das terras indígenas, a possibilidade ou não de demarcação dessas terras em região de fronteira e, principalmente, quais os critérios para o reconhecimento de terras indígenas.