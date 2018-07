Jobim pede estudo para proteção em pista de Congonhas

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, ao comentar o acidente de quarta-feira com um táxi aéreo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, informou que pediu às autoridades aeronáuticas que sejam estudados quais tipos de proteção poderiam ser instalados na pista para evitar desastres com aviões que eventualmente ultrapassem a cabeceira. Jobim deu as informações ao ser abordado por jornalistas à saída do Ministério da Defesa. Veja também: Lula confirma concessão do Galeão e Viracopos, diz Cabral Área de escape em Congonhas é descartada pelas autoridades Avião é retirado de Congonhas 13 horas após derrapar na pista As imagens do acidente com o bimotor Das medidas anunciadas, só uma vigora Especial sobre a crise aérea Todas as notícias sobre a crise aérea Jobim observou que a proteção não pode ser um muro e sim algum outro tipo de mecanismo. O ministro citou a possibilidade de instalação de uma rede. A uma pergunta sobre a possibilidade de colocação de um concreto poroso no chão da pista para interromper o percurso do avião, Jobim observou que isso exigiria uma ampliação do comprimento da pista numa área de grande densidade de edificações. Já o presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, também citou a possibilidade de colocação de concreto poroso e a de instalação de uma tela de aço. Gaudenzi, que conversou com repórteres ao sair do Ministério da Defesa após uma audiência com Jobim, comentou que o acidente com o táxi aéreo não teve relação com as características da pista. Disse que, embora a apuração das causas do acidente ainda não tenha sido concluída, o acidente está relacionado a problemas ocorridos com o avião. Gaudenzi disse que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já tem estudos destinados à melhoria da segurança no Aeroporto de Congonhas. O presidente da Infraero fez, no entanto, a ressalva de que a implantação de medidas de segurança não é algo que possa ser feito rapidamente.