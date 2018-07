Jobim: problema do Haiti é falta de projetos, não de dinheiro Depois de visitar o Haiti ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, constatou que o problema para a reconstrução do país não é financeiro, mas sim a falta de projetos e mão-de-obra qualificada. Segundo Jobim, que esteve na nação mais pobre das Américas no mês passado, o Haiti precisa de engenheiros, arquitetos e profissionais da área da construção civil para se reerguer, após a destruição causada pela guerra civil nos últimos anos. "Há grandes doadores internacionais, a questão não é dinheiro", disse o ministro a jornalistas, durante visita à Escola de Comando Maior do Exército, no Rio de Janeiro. "Não há projeto. Há uma incapacidade do Haiti em produzir projetos", explicou. O ministro disse que durante anos de guerra no país, os profissionais haitianos que poderiam ajudar no processo de recuperação do país fugiram para outros locais, o que contribui para tornar a infra-estrutura local "péssima". "A classe média no Haiti sumiu. Houve uma diáspora haitiana. Com isso, só tem lá famílias muitos ricas e muitos pobres", disse ele. O Brasil, que lidera uma missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti desde 2004, deve enviar ao país pelo menos mais 400 militares ainda este ano, sendo 100 engenheiros, para auxiliar na recuperação. Uma proposta já foi encaminhada ao Congresso Nacional para discutir a ajuda adicional. Atualmente, as tropas brasileiras no Haiti contam com 1.200 homens, sendo 150 engenheiros. "Isso (envio adicional) será até o fim do ano, e parte será financiada pela própria ONU", ressaltou Jobim, acrescentando que a presença brasileira no Haiti é estratégica internacionalmente para o país. "Nós precisamos estar no Haiti, é um dever nosso. Somos uma grande potência, temos que pensar grande, temos responsabilidade com os países latino-americanos", finalizou. (Por Rodrigo Viga Gaier; Edição de Pedro Fonseca)