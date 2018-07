Jobim quer encerrar disputa da Marinha com quilombola O ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou hoje que apresentará ao ministro da Igualdade Racial, Edson Santos, e ao secretário especial de Aquicultura e Pesca, Altemir Gregolin, um plano para a recuperação da Escola de Pesca da Marambaia e das moradias da comunidade quilombola da Marambaia, que há anos disputa com a Marinha na Justiça sobre reconhecimento de terras no Rio de Janeiro. "As pessoas querem água, luz e casa. Isso nós vamos conseguir", disse o ministro, após visita ao o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Em agosto 2006, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) publicou no Diário Oficial da União (D.O.U.) o reconhecimento e a delimitação do quilombo da Marambaia. Porém, no dia seguinte, o órgão recuou e emitiu uma nova portaria tornando a anterior sem efeito. O ministro afirmou ainda que examinará também a disputa entre o Exército e uma comunidade indígena em Niterói, na Região Metropolitana da capital fluminense.