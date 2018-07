Jobim reafirma que destroços são de avião da Air France

Jobim comentou que parte do material localizado é lixo descartado por navios e outra parte é formada por pedaços da aeronave francesa. ?Fizemos em Fernando de Noronha um ponto de apoio, onde já está um container frigorífico, para o caso de ser localizado algum corpo?, comentou. Na terça-feira, em conversa com parentes das vítimas, no Rio, o ministro chegou a afirmar que corpos deveriam boiar em até 70 horas. Já se passaram mais de 130 horas e nenhum foi localizado.

O ministro declarou que ainda não existem dados consistentes sobre as causas do desaparecimento do avião e que isto é objeto de investigação das autoridades francesas, conforme determina convenção internacional que trata do assunto. O material encontrado será levado para Fernando de Noronha onde passará por uma primeira avaliação dos peritos da Aeronáutica.

Operação Fronteira Sul - A operação Fronteira Sul ocorre em toda a extensão da fronteira do Brasil com a Argentina, Uruguai e Paraguai. Além do treinamento dos soldados, a operação visa a reprimir o tráfico de drogas e de armas, coibir roubos e tentar aproximar o Exército da comunidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.