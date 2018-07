Jobim responsabiliza Gol por atrasos no fim de semana O ministro da Defesa, Nelson Jobim, responsabilizou a companhia aérea Gol pelos atrasos ocorridos em vôos nos aeroportos do País no final de semana. "Houve cancelamento de vôos e a Gol atrasou alguns vôos", disse o ministro. Indagado se a redução de funcionários feita pela Gol estaria agora fazendo falta, Jobim respondeu que sim. O ministro disse também, em rápida entrevista no Copacabana Palace, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estão trabalhando no modelo de concessão dos aeroportos do Galeão e de Viracopos e "ainda em um terceiro ou quarto aeroporto em São Paulo." O trabalho deve estar concluído entre o final de fevereiro e o início de março. O ministro participa do segundo conselho empresarial Brasil-União Européia, para o qual estão sendo esperados os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Nicolás Sarkozy.