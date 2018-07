Jobim se reúne com comando do Exército no RJ O ministro da Defesa, Nelson Jobim, despacha hoje na sede do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, onde terá reuniões com o Comandante do Exército, General Enzo Peri, e com oficiais responsáveis pelas obras no Morro da Providência. O objetivo, segundo informações da assessoria do ministro, é continuar os estudos para a elaboração de uma proposta para a continuidade das obras a ser apresentada à Justiça até o dia 26 de junho. As reuniões, segundo a assessoria, não serão conclusivas, e não haverá entrevista à imprensa. No final de semana passado, três jovens do Morro da Providência foram detidos por militares e acabaram entregues a traficantes do Morro da Mineira, de facção criminosa rival à dominante na Providência. Na Mineira, foram torturados e mortos. O Exército está no Morro da Providência para fazer segurança de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na favela.