Jobim vai ao Rio acompanhar caso dos 3 jovens mortos O ministro da Defesa, Nelson Jobim, embarcou hoje para o Rio para acompanhar de perto as investigações em torno do envolvimento de 11 militares do Exército na morte de três jovens do Morro da Providência, na área central da capital fluminense. Segundo o Ministério da Defesa, Jobim embarcou para o Rio depois de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta manhã, a quem fez um relato do episódio. Jobim cancelou sua agenda de hoje e viajou acompanhado do comandante do Exército, general Enzo Peri. O Exército deteve os 11 militares suspeitos de entregar três jovens presos por desacato no Morro da Providência, no sábado, para traficantes rivais do Morro da Mineira, no Rio. Os corpos dos jovens foram achados no domingo no Aterro Sanitário de Gramacho, um lixão de Duque de Caxias (Baixada Fluminense).