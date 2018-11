Jobim:Estados não devem ver Exército como solução para segurança

"Um grande problema que enfrentamos com o Rio de Janeiro é que o assunto está dando certo, ou seja, a parceira dá certo. Isso me dá muito medo, porque depois os Estados podem começar a pensar que essa é a grande solução para os seus problemas", disse Jobim.

"E qual a consequência econômica disso? Os Estados deixarão de investir em segurança estadual para tentar transferir isso para atividades subsidiárias das Forças Armadas", afirmou. "Esse é um risco claro que se corre. Tenho dito aos militares: abram o olho porque isso pode ser um grande problema para o futuro", acrescentou.

No fim do ano passado, tropas federais ajudaram a polícia do Rio na ocupação do conjunto de favelas do Alemão e no início do processo de pacificação da comunidade. As Força Armadas disponibilizaram homens, equipamentos, veículos blindados e helicópteros na operação.

As tropas federais permanecem no Alemão, enquanto a polícia fluminense treina soldados para a implantação, ainda este ano, de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

O ministro anunciou a instalação no Alemão de uma central judicial, que servirá de ouvidoria e para solucionar pequenos conflitos na comunidade. O projeto será conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça.

"Tudo que vier a somar é bem-vindo e não há impedimento da nossa parte para se estender para outras comunidades", disse o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame.

Nesta terça-feira o governo do Rio inaugurou a 17a UPP da cidade, no Morro de São Carlos, no centro. Pela primeira vez, os policiais da UPP vão usar armas não letal.

"UPP não é o fim do tráfico de drogas, mas o fim do tráfico medieval de recrutamento que criava um exército de jovens", afirmou Jobim.

